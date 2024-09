Graziella Air | il brevetto per rivoluzionare il peso dell’oro in vetrina a Vicenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arezzo, 11 settembre 2024 – Positivi segnali per il mondo del gioiello daOro.ha chiuso il più importante salone europeo dedicato all’oreficeria con un bilancio particolarmente soddisfacente grazie alle numerose occasioni di incontro con i molti buyers presenti in fiera e, soprattutto, all’interesse suscitato dai nuovi progetti che consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia. L’azienda aretina ha scelto di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo per contrastare l’aumento del prezzoattraverso nuove soluzioni produttive tra cui la tecnologia brevettata “Air” per la creazione di gioielli con maggiori volumi, minore, di conseguenza, un prezzo al pubblico più basso.