Dengue primo caso autoctono in Italia identificato a Brescia Bassetti | Ce ne sono altri misconosciuti?

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È ufficialmente ildirilevato inquello segnalato dall’Ats di. Non era mai successo prima o non era stato individuato. Fatto sta che l’Agenzia di tutela della salute ha spiegato che il “10 settembre 2024 è stato confermato sul territorio di Atsunpositivo diin una persona che non ha effettuato alcun viaggio all’estero, come rilevato dall’indagine epidemiologica effettuata: quindi si tratta di un'”. Tutti gli324 casi segnalati nel bollettino presenti nel bollettino dell’Istituto superiore di Sanitàimportati: ovvero persone che erano state infettate all’estero. Nessun decesso segnalato tra i pazienti che hanno un’età mediana di 40 anni. Lo scorso febbraio era stata innalzata l’allerta da parte del ministero della Salute perché si era rilevato un aumento dei casi nel mondo.