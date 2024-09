Strage di Fidene il questore di Roma | Al poligono di Tor di Quinto incidenti e criticità ma in tutte le strutture emersero irregolarità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Claudio Campiti, l’uomo che l’11 dicembre del 2022 portò a termine unadurante una riunione di condominio, aveva rubato l’arma aldi tiro di Tor di. Ed è per questo che A sono chiamati in causa i ministeri dell’Interno e della Difesa in quanto avevano funzione di controllo. Oggi al processo è ildia confermare quanto sia stato facile per Campiti portarsi via l’arma con cui ha ucciso per lerilevate. “Quando avvenne lami ero insediato da pochissimi giorni, forse cinque. Il tragico episodio avvenne a distanza di poco tempo da un altro grave fatto di sangue, l’omicidio di tre prostitute. Dopo la sparatoria compiuta da Claudio Campiti – ha affermato in aula ildiCarmine Belfiore – verificammo che aldi Tor dic’erano già stati