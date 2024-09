Sei motivi per cui non mi piace il fine dining ma sono comunque appassionata di cucina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 10 settembre 2024) Non mi. Se non fossi una persona «del settore» il pezzo potrebbe concludersi qui. Ma in questo mondo ci lavoro da anni e il fatto che non ami andare nei ristoranti(stellati, d’alta, chiamateli come vi pare) risulta bizzarro. O almeno, così era fino a poco tempo fa: oggi molti colleghi iniziano a vacillare, soprattutto quelli che negli anni hanno collezionato cene su cene in posti pluripremiati, che hanno progettato itinerari di viaggio attorno ai ristoranti (una crisi strutturale del settore c'è ed è innegabile). Lavoro al Gambero Rosso e non miilIl punto, però, è che io non mistancata del: non l'ho mai amato.