Rinnovo contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti di Napoli | accordo storico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) È stato siglato un importanteper ildel Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) per glidella provincia di. Dopo intense trattative, le organizzazioni agricole Confagricoltura, Coldiretti e CIA, insieme ai sindacati Fai Cisl e Uila Uil, hanno trovato un punto di incontro che interessa circa 10.000 lavoratori e lavoratrici del settore, per un totale di oltre un milione e mezzo di giornate di lavoro. Giovanni Tammaro, presidente di Confagricoltura, ha espresso grande soddisfazione per l’raggiunto, sottolineando come la collaborazione con i rappresentanti sindacali abbia permesso di rispondere in maniera concreta alle esigenze del settore.