Porti a Palermo rinasce waterfront con concorso internazionale d’idee

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – È stato pubblicato il bando deldi idee, bandito dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e dal Comune di, per la progettazione complessiva di una porzione delurbano del capoluogo siciliano. Ilha come obiettivo l’elaborazione di idee per il progetto dell’interfaccia urbana del Foro Italico, affaccio a L'articolo, aconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.