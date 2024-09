Mezza Maratona d’Italia ‘Memorial Enzo Ferrari’ | l’inedito appuntamento in calendario il 30 marzo 2025

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Una grande iniziativa e nuovoper ilitaliano della. Per la prima volta nella storia, si svolgerà la. E la data è quella del prossimo 30e nei luoghi dove la storia della Scuderia Ferrari di Maranello è nata e cresciuta. E’ stata presentata nella giornata di oggi, come riporta fidal.it. La kermesse – organizzata da Master Group Sport e patrocinata da Regione Emilia-Romagna e dai Comuni di Modena, Maranello, Fiorano e Formigine – sarà una occasione per celebrare insieme il legame indissolubile fra la comunità Ferrari e il suo territorio, mettendo al centro ancora una volta le persone e il loro benessere, attraverso la spinta positiva e unificante dello sport.