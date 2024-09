Kim | forze nucleari pronte contro Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 7.50 Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso che il Paese "raddoppierà le sue misure e gli sforzi per rendere learmate, incluse quelle, completamenteal combattimento"gli Usa e i suoi alleati, pur rivendicando per Pyongyang il ruolo di stato nucleare "responsabile". In un discorso per i 76 anni della fondazione della Repubblica,Kim ha assicurato che il Paese "rafrà con costanza la sua forza nucleare in grado di far fronte pienamente a qualsiasi minaccia imposta dai suoi Stati rivali"