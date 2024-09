In vendita la favolosa villa degli Agnelli in Toscana | ospitò Manzoni costa 16 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) E’ inlatenuta che fu della famiglia-Piaggio, in una posizione privilegiata sulla direttrice che collega Firenze, Pisa e il mare. E’ un luogo che ha ospitato personaggi potenti e intellettuali di ogni epoca, con tre piscine, campo da tennis, sala da bowling e vigneti d’eccellenza. La proprietà è in esclusiva nel portfolio di Lionard Luxury Real Estate, azienda leader in Italia nel settore immobiliare di lusso, ed offerta a 16di. Fu il buen ritiro toscano dell’avvocato Gianni. Laappartenuta aglie ai Piaggio Estesa su quasi 400 ettari, la tenuta gravita attorno alla meravigliosapadronale del XV secolo, per lungo tempo residenza della famiglia-Piaggio. Oltre alla, la proprietà comprende svariati casali, di cui quattro completamente ristrutturati e tre dotati ciascuno di piscina privata.