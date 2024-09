Imperativo tacchi bassi o flat Per le strade della Grande Mela influencer e giornaliste di moda scelgono il lato chic della comodità

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) Dalledi New York arrivano buone notizie, la tendenzanon ha intenzione di farsi da parte. Durante la settimanaamericana le viepullulano di addette ai lavori che sfoggiano look di tutti i generi. Dai più eleganti a quelli sperimentali, si è però notato un dettaglio che accomuna i look street style: le scarpe basse. Il tacco ha ufficialmente abbandonando i guardaroba di stagione promettendo un anno all’insegna di outfit con scarpe basse 2024. Viva lain chiave ultra. Senza tacco non significa sportivo. A testimoniarlo sono la lunga lista di alternative che sfilano per ledi Manhattan. Dalle ballerine ai mocassini, passando per sandali, jelly shoes, granchietti e talvolta qualche sneaker.