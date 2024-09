Il cinema monopolizzato dalla sinistra si lamenta della riforma Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set – “Affonda ilitaliano”, “non si può guardare solo ai profitti”, più varie ed eventuali. In un mondo normale, sarebbero valutazioni anche giuste. In quello reale, soprattutto italiano, sono affermazioni senza senso, o meglio, furbescamente interessate. Perché da sempre, i fondi per il, hanno destinazioni che vanno quasi esclusivamernte nelle solite direzioni “liberal progressiste” e ovviamente anti-italiane. In estrema sintesi, “sinistre. E così ladi Gennaro, ex ministroCultura da poco sostituito da Alessandro Giuli, passa pure per quella da “lupo cattivo”, come del resto è stato etichettato dai soliti sedicenti ben pensanti dopo lo “scandalo Boccia”.