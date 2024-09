È morto Carmine Diamante | il cantante neomelodico folgorato da una scarica elettrica nel giardino di casa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024) ÈilTragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, doveSaturno,noto come, èda unaelettrice. La tragedia è avvenuta nella giornata di domenica 8 settembre: l’artista stava giocando con i nipoti neldi unadove i genitori stavano trascorrendo le vacanze, quando ha toccato un rubinetto che probabilmente era vicino a un filo della correntescoperto. L’uomo, 36 anni, ha immediatamente perso conoscenza. Trasportato d’urgenza in ospedale, è arrivato al pronto soccorso ormai senza vita. Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora dovranno ricostruire la dinamica esatta della vicenda.