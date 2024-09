Corriere dello Sport – il bilancio finale del mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) 2024-09-04 09:41:17 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Giornata incredibile, scoppiettante. Nel primo pomeriggio, mentre su Roma si abbatteva un acquazzone epocale, Kostas Manolas è uscito allo scoperto condividendo su Instagram un disegno che lo ritraeva in maglia giallorossa con una didascalia inequivocabile: «Certi amori non finiscono». Il post era di un tifoso, che Manolas ha sfruttato per fornire un indizio audiovisivo: stava davvero per tornare a Trigoria. Il feeling con l’allenatore, ma anche con Lina Souloukou che aveva conosciuto all’Olympiacos, ha alimentato le sue speranze. E la Roma alla fine lo accontenterà, pensando ai vantaggi di un’operazione nostalgia a costi bassi: un milione lordo fino a giugno. Siamo ai dettagli.