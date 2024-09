Ascoli si gioca oggi con l’Entella Allerta meteo | la partita è rinviata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tanto tuonò che piovve davvero. Le minacciose condizionialla fine non hanno lasciato scampo al match odierno che avrebbe visto l’fare visita alla Virtus Entella con l’obiettivo di provare a cambiare marcia dopo aver approcciato in questa categoria portando a casa i primi 4 punti del campionato nelle prime due partite disputate. L’incontro sarà recuperatopomeriggio con fischio d’avvio alle 16.30 chiaramente al Comunale di Chiavari. Confermata per l’occasione anche la diretta tv su Rai Sport che ieri di fatto era poi saltata a seguito della decisione presa dalla Lega Pro. Non poteva essere altrimenti date la situazione che nelle ultime ore ha investito il nord Italia e la riviera di Levante, tra cui appunto Chiavari.