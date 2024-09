Strage in famiglia a Paderno l’attesa di Riccardo | Chiede del nonno Ma manca ancora l’ok del giudice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Milano – “Ha molta voglia di incontrare il, e ci spera che l’incontro con i parenti che hanno promesso di non abbandonarlo mai, avvenga al più presto”,C., 17 anni, che ha ucciso con 68 coltellate papà Fabio, mamma Daniela e il fratellino Lorenzo di 12 anni, nella loro casa diDugnano. Lo dice l’avvocato che difende il 17enne, Amedeo Rizza. “Già domani spero di ricevere l’autorizzazione all’incontro da parte del, dice l’avvocato, poi decideremo insieme una data”. E: “è provato, non è una condizione facile, aspetta il”. Poi, dopo l’incontro, i passi saranno quelli canonici del processo. La difesarà una perizia psichiatrica sul 17enne. Poi si proverà a capire il movente che lo ha spinto a compiere unain unache, i parenti, descrivono come “perfetta”.