Mostra del cinema di Venezia | Leone d’Argento per il film con lo scenografo di Martina Franca Vito Giuseppe Zito ha lavorato alla realizzazione di Vermiglio regia di Maura Delpero

(Di domenica 8 settembre 2024) “The room next door”. La stanza accanto,di Pedro Almodovar, ha vinto ild’oro come migliordeldi. L’ottantunesima edizione del festival in laguna ha visto piazzarsi molto bene ilitaliano con ilGran Premio della giuria per “”,di. Ungirato in Trentino, nel contesto della seconda guerra mondiale. Produzione italo-franco-belga. C’è della Puglia in quele, di conseguenza, in quel premio: la scenografia è stata infatti curata da, originario di, scuola frequentata il liceo artistico “Lisippo” di Taranto. Nel suo profilo instagram, soddisfattissimo immediatamente dopo la proiezione delrisalente a cinque giorni fa al Lido, consiglia di andare a vedere il bel