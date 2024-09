Harry perché è un perdente in America | il piano per il grande ritorno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 8 settembre 2024) Il principesi è rifatto una vita negli Stati Uniti, ma come viene percepito oltre oceano? Che idea hanno di lui glini, dopo ilinteresse iniziale? C’è chi sostiene che sia visto come un gran. A parlare è Arthur Edwards, celeberrimo fotografo reale, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al The Sun’s Royal Exclusive show. Il principeè unIl principeera qualcuno nel Regno Unito, quando ancora era parte integrante e attiva della Famiglia Reale. Il preferito della compianta Regina Elisabetta II, l’ex scapestrato tanto distante da William quanto simile alla madre Lady Diana. Aveva titoli, riconoscibilità, detrattori e ammiratori. In California, però, non è altro che un Vip come tanti altri, in una città che trabocca di celebrità: “Credo si ritenga una star piùdi quanto sia in realtà.