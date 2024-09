Cade dalla scala e picchia la testa Operaio ricoverato al San Matteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) SANNAZZARO DE’ BURGONDI (Pavia) Un incidente all’apparenza banale, ma che ha fatto finire in ospedale il lavoratore coinvolto. Un uomo di 47 anni, mentre stava lavorando in una ditta che produce tubi, nello stabilimento in via Michelangelo Buonarroti a Sannazzaro de’ Burgondi, nella mattinata di venerdì, è caduto da una, da un’altezza di circa due metri, non dunque particolarmente elevata. Una caduta che avrebbe quindi potuto anche concludersi senza alcuna conseguenza, ma non è purtroppo andata così. Il dipendente 47enne, infatti, nella caduta hato la, finendo al suolo tramortito, tra la preoccupazione dei colleghi che hanno subito fatto scattare la richiesta di soccorso. Per la riferita gravità dell’accaduto,centrale operativa di Areu sono state inviate sul posto in codice giallo sia l’ambulanza che l’auto medica con il rianimatore a bordo.