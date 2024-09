Addio all’anziana record Clara è morta a 110 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Non era una nonna, aveva scelto di non sposarsi. Non ha avuto figli e nipoti a cui raccontare le sue storie anche se sarebbero state a volontà. Poco ma sicuro Si chiamavaRossi, aveva 110, e viveva ad Arezzo, ieri mattina si è spenta al San Donato. I volontari della Croce Bianca di Arezzo l’hanno soccorsa all’Istituto Santa Maria in gradi delle figlie della Carità di San Vincenzo, in Piaggia di Murello. Nella casa di cura accudita dalle suore ha trascorso i suoi ultimidella sua lunga vita La signora Rossi era nata nel 1914, il primo giugno. Al tempo l’Italia era ancora una Monarchia e ad un anno di distanza sarebbe entrata nella grande guerra. Aveva meno di 10quando l’Italia era diventata fascista con il Duce ma ne aveva abbastanza per votare all’indomani della seconda guerra mondiale.