Un po' più di coerenza Fritz in finale agli Us Open veleno su Jannik Sinner

(Di sabato 7 settembre 2024) Sarà Taylora sfidarenelladegli Usin programma domenica. Il californiano numero 12 del ranking Atp l'ha spuntata nel derby tutto americano di Flushing Meadows contro Frances Tiafoe, superato dopo una batta di 3 ore e 18 minuti in 5 set in rimonta (4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 il punteggio). Sarà la primaSlam della carriera, la prima di un americanoUsdal 2006, quando Andy Roddick fu sconfitto da Roger Federer. Domani "sarà un giorno speciale", ammette, decisamente emozionato e soddisfatto in vista del suo secondo appuntamento con la storia. Sono passati poco più di sette mesi dalladegli Australian, ma a certe emozioni non ci si abitua mai.