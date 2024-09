Policlinico San Marco | arriva il progetto Quattro zampe in corsia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Quella di giovedì 5 settembre alSandi Zingonia (Gruppo San Donato) è stata una giornata davvero speciale. A sorprendere i pazienti del reparto di Riabilitazione neurologica un dolce golden retriever di 9 anni che ha riempito di gioia gli spazi dell’ospedale, portando tanta allegria. Con il supporto della coadiutrice Federica Silvestri e delle fisioterapiste, i pazienti sono stati coinvolti insieme a River, in alcune attività ludico-ricreative utili per il percorso del paziente. Si è trattato del primo di un ciclo di incontri che durerà tre mesi e che rientra nelin”, la nuova iniziativa che ha preso piede in molte strutture ospedaliere del Gruppo San Donato, in collaborazione con GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo che si occupa da sempre di umanizzazione delle cure.