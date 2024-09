Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo l’introduzione della nuova normativa,offre in promozione limitata uno sconto del 25% per i nuovi clienti in Belgio LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I rivenditori online del Belgio hanno solo 16 giorni per adeguarsi ai nuovinormativi per fornire ai propri clienti maggiori scelte di. Il nuovo regolamento richiede che a partire dal 21 settembre, i punti vendita online e i rivenditori di ecommerce in Belgio offrano ai consumatori almeno due metodi didei prodotti. I rivenditori saranno liberi di scegliere il metodo dima si consiglia che (almeno) una dellesia ecosostenibile. Ecco perché, il leader mondiale nella gestione di esperienza e(DMXM) sta introducendo una nuova offerta a tempo limitato pensata per aiutare i rivenditori ad adeguarsi alla nuova norma e offrire una migliore esperienza clienti.