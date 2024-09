Nations League 2024 2025 Reijnders show e l’Olanda vince | Bosnia battuta 5-2 La Germania travolge l’Ungheria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Nessuna sorpresa nel gruppo 3 della Lega A di. Olanda etravolgono rispettivamentee Ungheria e lo fanno con i risultati di 5-2 e 5-0. Tutto facile anche per gli Oranje con un superin evidenza. A sbloccare il risultato della partita contro laè l’ex Bologna Joshua Zirkzee al 13?. Al 27? c’è il pareggio di Demirovic, prima dellodel centrocampista del Milan:(che poco prima aveva anche colpito una traversa) realizza il gol del 2-1 nel recupero del primo tempo con un inserimento palla al piede in area e un sinistro sotto le gambe del portiere. Al 56? Gakpo firma la rete del 3-1, ma il 90% del gol è del rossonero che penetra in area e serve al compagno una palla da appoggiare in rete a portiere battuto. Laprova a restare in partita e trova il 3-2 con l’eterno Edin Dzeko (73?), ma non basta per la rimonta.