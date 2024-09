La strada del Grifone Duro allenamento A cena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Sarà l’arbitro Lorenzo Montefiori della sezione di Ravenna a dirigere il debutto del Grosseto domani allo "Zecchini" con l’Orvietana. Con la rifinitura di stamani, quindi, si chiude la settimana di lavoro per i biancorossi di mister Malotti il quale ha recuperato gran parte degli effettivi. Nelle otto uscite stagionali di pre-campionato il tecnico fiorentino è stato costretto a mandare in campo formazioni improvvisate a causa di infortuni. Quale sarà, dunque, il vero volto del Grosseto? Ed anche per quanto riguarda il modulo che verrà adottato c’è sempre incertezza perché il mister biancorosso segue un proprio progetto con il modulo in continua evoluzione anche in base all’avversario.