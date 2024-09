Kyrgios ancora contro Sinner E quella battuta squallida sulla ragazza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Alla vigilia della tanto attesa finale degli US Open, il tennista australiano Nicholasha scatenato una nuova polemica, prendendo di mira Jannik. In un post sui social,ha condiviso commenti offensivi che coinvolgono la ex fidanzata russa, Anna Kalinskaya, oggi compagna del numero uno del mondo,. La provocazione è stata considerata di cattivo gusto da molti utenti, che hanno criticato apertamente il comportamento del giocatore di Canberra. L’attacco a: allusioni a Kalinskaya e al doping Il punto centrale delle provocazioni diriguarda un commento ambiguo e allusivo: ha infatti ironizzatorelazione passata con Kalinskaya, accennando a un “seconda di servizio”, una frase interpretabile in modo altamente provocatorio.