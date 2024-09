US Open 2024 Vagnozzi | Con Draper match pieno di insidie Doping? Per noi è un capitolo chiuso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ci aspetta una semifinale piena diè uno dei giovani più promettenti e sta giocando col vento in poppa“. Queste le parole di Simone, coach di Jannik Sinner, alla stampa italiana presente a New York prima della semifinale dello US. “Jannik dovrà essere bravo, soprattutto a inizio, a gestire la situazione visto cheproverà a giocare sopra ritmo. D’altronde ha poco da dimostrare visto che ha già ottenuto un ottimo risultato e affronta il numero uno del mondo” ha aggiunto. Per preparare al meglio la sfida, Sinner ha scelto uno sparring mancino ma ha lavorato anche consul campo di allenamento P1 a Flushing Meadows, per poi firmare autografi e palline ai tanti tifosi presenti. “Ciò che mi è piaciuto di più in queste cinque partite è il crescendo che ho visto.