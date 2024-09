Uomini e Donne Alessia Messina e lo sconvolgente stravolgimento del suo aspetto fisico | ecco le foto del prima e del dopo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sono trascorsi quasi dieci anni da quando, giovane corteggiatrice siciliana, conquistò il cuore del pubblico e del tronista Amedeo Andreozzi a. Da allora, la sua presenza in televisione è andata scemando, ma non la sua popolarità sui social. Con oltre 600mila follower su Instagram,continua a raccontarsi e a condividere momenti della sua vita, attirando l’attenzione di vecchi e nuovi fan. Nel 2015,entrò a far parte del programma condotto da Maria De Filippi per corteggiare Amedeo Andreozzi. La loro storia d’amore, culminata con una scelta emozionante sotto una pioggia di petali rossi, rimane una delle più ricordate dai fan del programma. Poco, i due parteciparono a Temptation Island, ma la relazione non sopravvisse alle pressioni esterne e si concluse nell’agosto dello stesso anno.