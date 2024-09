Scoperto trucco per la manodopera Frode fiscale sequestrati 5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) CASALPUSTERLENGO (Lodi) Smascherata unaper l’utilizzo illecito di manovalanza, maxi sequestro da 5di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Lodi hanno eseguito un sequestro preventivo emesso dal gip di Lodi per oltre 5e 100mila euro. Dieci persone residenti tra Milanese e Basso Lodigiano sono state denunciate. In particolare, le indagini svolte dai militari della Compagnia di Casalpusterlengo, con il coordinamento della Procura di Lodi, hanno portato a individuare un meccanismo dinei settori della logistica e del confezionamento di prodotti cosmetici. Sarebbero state utilizzate tre cooperative “cartiere“ di Milano. Un modo, secondo i finanzieri, per produrre fatture per operazioni giuridicamente inesistenti.