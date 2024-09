MotoGP Martin e Marquez protagonisti in FP1 a Misano Bagnaia non forza ed è 8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jorgeparte forte ae stampa il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il leader del campionato si è dimostrato subito in confidenza con la sua Ducati GP24 sul tracciato romagnolo, confermandosi uno deiannunciati verso le gare del weekend. 1’31?707 il crono di riferimento siglato dallo spagnolo del Team Pramac, che ha preceduto di soli 37 millesimi il connazionale Marcmettendo in mostra un’incoraggiante velocità di base in FP1. Turno positivo anche per l’otto volte iridato del Team Gresini, competitivo sul passo con gomme usate sulla sua Ducati GP23 dopo aver dominato l’ultimo fine settimana ad Aragon.