Combinazione astrale vincente | il segno che fa il colpo grosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) ARIETE Chi al momento non avesse relazioni amorose, proverà una indiscriminata attrazione per l'altro sesso, questo è uno degli effetti della opposizione Venere-Luna congiunte. E considerando, però, che non avete Marte in aspetto di conquista, dovete stare attenti perché potreste cadere in un prato di erba velenosa. È una vera impresa tenere a bada il coniuge e i figli. Rivolgete l'attenzione al lavoro. TORO Combinazioni astrali vincenti per il lavoro, affari, redditi dai beni di famiglia, occasioni di acquisti e vendite. Per voi diventa importante il transito di Venere e Luna in Bilancia, per le idee che sviluppa e occasioni concrete che troverete sulla vostra strada quasi senza cercare. Possedete la capacità di comando e sapete spingere gli altri a sviluppare la propria.