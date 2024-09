Calciomercato Milan Ismael Bennacer può lasciare Milanello | De Zerbi lo vuole a Marsiglia

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024)potrebbeello per raggiungere Roberto Deal Marsiglia. Ecco la situazione Tanto clamore sul suo nome in ottica, ma alla fineè restato al. Questo, però, non esclude una possibile partenza del centrocampista algerino a gennaio. Sì, perché secondo le ultime indiscrezioni, l’interesse del Marsiglia – che si era fatto vivo negli ultimi due giorni delestivo – è concreto e mister Roberto Destravede per il giocatore rossonero. Ecco che allora, la partenza dell’ex Empoli potrebbe esser stata solamente rimandata. Tanto dipenderà anche da quanto spazio troverà Isma da qui all’apertura del mercato invernale. In caso di scarso coinvolgimento nel progetto e di conseguenza poco minutaggio, il 26enne potrebbe forzare la mano per la sua cessione.