Bellocco ucciso Beretta arrestato | vuoto di potere nella Curva Nord Nuove alleanze per la successione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano – Chi scalerà il vertice della? è uno degli interrogativi più pesanti che si porta dietro il delittoda parte di Andrea ‘Berro’. Sì, perché l’uccisione del rampollo della ’ndrangheta che stava pian piano scalando il secondo anello verde e il contemporaneo arresto per omicidio e detenzione illegale di arma di uno dei personaggi più influenti della storia recente del tifo organizzato interista ha creato in un colpo solo un gigantescodisugli spalti che settimanalmente ospitano la parte più calda dei supporter della Beneamata. Va chiarito che in realtà un leader riconosciuto, almeno sulla carta, esiste già e si chiama Marco Ferdico.