Sciopero dei trasporti | stop aerei treni e mezzi pubblici fra il 7 e il 9 settembre

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il prossimonazionale deisi preannuncia come una delle mobilitazioni più significative dell’anno per il settore ferroviario italiano. Ma in realtà non riguarderà soltanto i. Glisaranno a rischio con unodi 4 ore il 7; ci sarà un’interruzione quasi totale della circolazione ferroviaria l’8. Infine blocco del trasporto pubblico locale per 8 ore il 9. Questa la situazione che si prospetta durante il prossimo fine settimana.talia, il principale operatore ferroviario del Paese, sarà il fulcro della protesta, con migliaia di lavoratori che aderiranno all’astensione dal lavoro. Questo evento si colloca all’interno di una serie di scioperi e disagi che hanno caratterizzato il settore deinegli ultimi mesi, con ripercussioni su milioni di pendolari e viaggiatori.