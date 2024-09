Rischio temporali forti allerta meteo della Protezione civile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) La Sala OperativaLombardia ha emesso un’arancioneidrogeologico e. Per la giornata di oggi, giovedì 5 settembre si prevede tempo perturbato fino alla notte di domani con precipitazioni e rovesci diffusi, anche a carattere di temporale, con accumulisulle prime Prealpi, sulla fascia di alta pianura e, più localizzati, sulla pianura meridionale. I settori maggiormente interessati saranno quelli di Nord-Ovest. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni meno estese, ma ancora a tratti intense, a prevalente carattere di rovescio e temporale, più frequenti sui settori occidentaliregione ed in esaurimento solo nella notte/prima mattina di domani. Si attendono venti moderati sulla pianura, sui rilievi da moderati asui crinali esposti, in progressiva attenuazione in serata.