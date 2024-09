Non solo il Napoli | parlano Agostini e il judoka Maddaloni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Massimo, ex calciatore (anche del). Di seguito le sue parole. “Lukaku si è presentato bene, quando uno ha il gol nel sangue segna in qualsiasi modo. L’arrivo di Romelu ha dato qualcosa in più e questo per Conte è molto importante. Conoscendo il mister, ora che ha completato la rosa punterà ai primi posti. Avendo tutta la settimana per allenarsi e per studiare bene le mosse da fare, potrebbe avere qualcosa in più rispetto alle avversarie che avranno le coppe che non permetteranno sempre di allenarsi bene”. Pensando alla mentalità di Conte, ilSecondo me, con la mentalità del mister, ilpunterà alle prime posizioni.