LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | partenza difficile per Caironi Low allunga

19.25 Ancora un grandissimo salto di Low che atterra a 5.40. Anche questo salto è superiore rispetto al precedente record del mondo T61. 19.23 Grande salto di Elena Kratter che atterra a 4.80 mettendo a segno il proprio stagionale. 19.20salta in sicurezza lasciando molto sull'asse di battuta. L'azzurra si è così assicurata un salto valido a 4.63. Era fondamentale mettere a segno una misura in vista del taglio. 19.19 4.66 per Noelle Lambert al primo salto valido. È il momento di Martina. 19.18 Oro per Durand Elias in 11.81, argento per Boturchuk (12.17) bronzo per Mueller-Rottgardt (12.26). 19.18 Iniziata la finale femminile dei 100 metri T12. 19.17 4.43 per Emilie Aaen 19.16 A breve inizierà la finale femminile dei 100 metri T12. Questa la start list: 1 2539 BOTURCHUK Oksana UKR 12 SEP 1984 T12 11.96 12.