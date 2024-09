Inter al via il voto per il gol del mese tra tutte le squadre | i sei candidati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono sei i gol scelti traledell’(Prima Squadra, Primavera e Women) neldi agosto comeper la miglior rete. Ecco di quali si tratta GOL DEL– Si è concluso ildi agosto, che ha aperto i campionatinazionali. Sebbene non siano molte le gare disputate fin qui, l’ha presentato la lista dei seiper il gol delsegnato da giocatori nerazzurri. Il tutto tenendo in considerazione sia la Prima Squadra, sia la Primavera, sia la formazione Women. Tra ispiccano il colpo di testa di Marcus Thuram che ha sancito il momentaneo 1-1 contro il Genoa alla prima di campionato, il gol di Matteo Darmian contro il Lecce, così come – impossibile non considerarlo – il mancino al volo di Nicolò Barella contro l’Atalanta.