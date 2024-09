Ingaggi Napoli 2024 25 | Lukaku il più pagato ma il club resta virtuoso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) De Laurentiis tiene ilal quinto posto per montein Serie A. 77 milioni spesi,il più. Ildi De Laurentiis si conferma: quinto in Serie A per montecon 77 milioni spesi. Un taglio del 15% rispetto all’anno scorso, pur senza Champions.è il piùcon 9,7 milioni lordi. Seguono Politano, Neres, McTominay e Di Lorenzo a 5,6 milioni. Tra i nuovi, Gilmour a 3,5, Spinazzola 3,3 e Marin 2,4. Nonostante l’addio di Osimhen (16 milioni), ADL non ha chiuso i rubinetti. Anzi, con Conte (10 milioni) ha rilanciato. Una politica che permette aldi reggere anche senza coppe. L’Inter domina la classifica con 141 milioni, seguita da Juventus (115) e Milan (101). La Roma è quarta a 86 milioni. De Laurentiis può sorridere: ilcompetitivo senza sforare. I ricavi record delle ultime stagioni permettono margini di manovra.