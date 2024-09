Grotesquerie è la nuova inquietante serie tv prodotta da Ryan Murphy

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il prolifico filmmakerha presentato in questi giorni, latv horror in arrivo su Fx. Con Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez al nastro di partenza su Netflix (qui il trailer dellatv), il produttore/sceneggiatorecontinua ad offrire prodotti legati al mondo del crimine con. Latv, descritta a metà tra crime drama e horror, è incentrata su una detective alle prese con unadi crimini brutali che scuotono una piccola cittadina. Laè creata e scritta da, Jon Robin Baitz e Joe Baken, con registi come Max Winkler,stesso, Alexis Martin Woodall e Elegance Bratton.guida anche la produzione esecutiva insieme a Woodall, Baitz, Baken, Winkler, Nash-Betts, Vance, Peter Liguori, Nissa Diederich, Eric Kovtun e Scott Robertson.