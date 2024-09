Elezioni provinciali Fratelli d’Italia ai nastri di partenza con una lista propria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non c’è due senza tree il quattro vien da sé. Dopo il centrosinistra con “Democratici e civici per la Bergamasca”, la Lega “Per Bergamo Responsabilità e territorio” e Forza Italia dei “Civici moderati per Bergamo”, ancheha presentato ladi candidati per le, con la votazione per il rinnovo del Consiglio di via Tasso prevista il prossimo 29 settembre. Sarà una prima volta per il partito al vertice delle classifiche in Italia, il quale si presenterà questa volta senza unirsi, come fatto invece nel 2021, con il Carroccio. “Centrodestra bergamasco” è il nome dellache i 2.982 amministratori comunali aventi diritto potranno votare alle urne. Un passo molto lungo, quello fatto da FdI, che servirà anche per capire la caratura della formazione all’interno del territorio bergamasco.