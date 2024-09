È il giorno delle graduatorie Insegnanti fine dell’odissea | definite le tremila posizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Saranno pubblicate oggi lecorrette per i 3milache, lunedì, erano stati lasciati nel limbo, fuori dalle scuole, dopo esser stati convocati per la presa in servizio a Brescia nella serata di sabato. L’Ufficio scolastico regionale ha fatto sapere che entro oggi, 5 settembre, "si concluderanno le operazioni di assunzione del personale a tempo determinato presso l’Ufficio scolastico di Brescia". Cosa è accaduto? Il 31 agosto erano stati pubblicati gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo ministeriale (ormai noto come l’algoritmo) con l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato daprovinciali per le supplenze (Gps) con relativa assegnazione di sede.