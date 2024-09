Come vestirsi per il back to school? Te lo dicono le celebs!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ogni nuovo inizio – e di qualsiasi natura esso sia – porta con sé una sottile nebbia di malinconia di fondo, a contrastare debolmente il pieno di adrenalina che generalmente lo mette in moto. Archiviare bei ricordi può risultare un processo davvero complicato, specie se quelli in questione riguardano sole, mare e assoluta spensieratezza. L’estate è quasi giunta ai titoli di coda, e questo è senz’altro un boccone amaro da deglutire, ma per moltissimi è settembre a costituire il momento decisivo in fatto di ripartenze: non esiste davvero momento migliore per apportare alla propria routine piccoli o grandi cambiamenti che si ponderavano da tempo, carichi della motivazione che solo una meritata vacanza può regalare.