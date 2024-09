Astro Bot Digital Foundry elogia il comparto tecnico della nuova esclusiva PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha pubblicato la sua consueta analisi tecnica dedicata in questo caso adBot, mettendo di conseguenza sotto la lente d’ingrandimento ildel nuovo platform esclusivo per PS5. Il giudizioceleberrima redazione inglese è stato estremamente positivo, visto che Team Asobi è stato in grado di realizzare unche risulta “praticamente impeccabile” anche grazie ad una direzione artistica riuscita.ha rivelato cheBot gira su PS5 ad una risoluzione dinamica che va dai 1440p ai 2160p, precisando che nelle situazioni più concitate la risoluzione raggiunge i 1440p, risultando però comunque perfettamente godibile visto che offre un’immagine pulita e perfettamente leggibile.