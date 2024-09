Agostino Randazzo | La America’s Cup è come Sinner per il tennis L’inizio di Luna Rossa è buono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)si sta mettendo in bella mostra a Barcellona, dove è imbattuta nel round robin della Louis Vuitton Cup: cinque vittorie consecutive e primo posto in classifica generale, qualificazione matematica alle semifinali e passo deciso verso il primato finale in graduatoria che permette di scegliere lo sfidante in semifinale. Il sodalizio italiano ha battuto anche Team New Zealand in un’appassionante regata che non metteva punti in palio e può guardare con ottimismo ai prossimi giorni di gare. Team Prada Pirelli punta chiaramente a vincere il torneo e a guadagnarsi così il diritto di fronteggiare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico del mondo.