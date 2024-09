A Monaco ucciso l' uomo che ha sparato al consolato israeliano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) In uno scambio di colpi con la polizia di, l'che havicino ale successivamente colpito dagli agenti "è rimasto gravemente ferito e successivamente è morto". Lo ha fatto sapere l'assessore all'Interno del Comune di, Joachim Hermann. Era in possesso di un'arma a canna lunga, un fucile di vecchio modello, a quanto apprende l'ANSA dalla polizia. Secondo quanto ha riferito Herrmann, l', di cui ancora non è nota la nazionalità né alcun dettaglio, "hamirando contro gli agenti, i quali hanno risposto", ferendolo a morte.