Stanco del Festival di Venezia e dei media ecco perché ero indeciso se accettare il ruolo di Riccardo Schicchi | lo rivela Pietro Castellitto

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è sbarcato alla Mostra del Cinema dineldell’ex imprenditore del porno italiano e talent scoutnel film “Diva Futura” di Giulia Louise Steigerwalt. È il quarto film italiano in concorso. “La mia generazione conosceva losul viale del tramonto, – ha dettodurante la conferenza stampa – ed era un uomo che sentendolo parlare credo ci fosse aderenza tra il corpo e il pensiero. C’era qualcosa in lui che non aveva tradito. Da qualche parte lui non ha mai tradito il bambino che spiava le dirimpettaie col padre. Oltre un film su una rivoluzione culturale credo che sia un film su un uomo che voleva fare la vita che voleva fare, quindi ha dovuto creare il mondo in cui inserire quel mestiere”.