Scherma un argento ed un bronzo per l’Italia nel fioretto individuale alle Paralimpiadi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Giornata riservata alnelladi Parigi 2024:conquista ungrazie a Matteo Betti, sconfitto in finale nella Categoria A maschile, ed unper merito di Bebe Vio, battuta in semifinale e poi salita sul terzo gradino del podio dopo essere passata attraverso i ripescaggi nella Categoria B femminile. Quarto posto per Emanuele Lambertini, sempre nella Categoria A maschile, infine vengono eliminati nei ripescaggi sia Michele Massa nella Categoria B maschile che Loredana Trigilia e Ionela Andreea Mogos nella Categoria A femminile.