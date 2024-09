Orio altra estate da record | anche 60mila passeggeri al giorno a questo ritmo a fine anno saranno 17 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)al Serio. L’scorso, di questi tempi, dall’aeroporto dial Serio erano transitate qualcosa come 10.715.948 persone: numeri in forte ascesa, che alladell’portarono lo scalo bergamasco a registrare la cifra di 15.974.451, ovviamente primato all time. Ma, si sa, al Caravaggio isono destinati a durare poco: nello stesso periodo del 2024 (gennaio-agosto), infatti, itrasportati sono già un milione e mezzo in più, con ritocchinoal dato massimo giornaliero, volato, è proprio il caso di dirlo, oltre quota 60.000 nelle giornate più intense di agosto.