Meloni all’Esecutivo di FdI | Stiamo facendo la storia La nuova Europa è di centrodestra

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Nella stagione che si è appena aperta Fratelli d’Italia dovrà continuare a svolgere il suo ruolo decisivo, di asse portante della maggioranza di governo”. La premierdavantidi FdI riunito alla Camera suona la carica per la ripartenza dell’azione politica. Richiama tutti i suoi all’impegno assoluto. “Avanti senza paura” aveva detto alla prima riunione del Consiglio dei ministri”. E lo spartito prosegue per affrontare la stagione delicata e un’agenda particolarmente fitta. “Credo che il miglior modo per fare questo lavoro sia in due modi. La prima: comunicare sempre di più e sempre meglio ai cittadini cosa facciamo: perché noi facciamo più di quello che comunichiamo; la seconda- aggiunge Melono- essere sempre di più da pungolo nei confronti dell’Esecutivo, attraverso il lavoro dei parlamentari e del partito, organizzato in Dipartimenti”.