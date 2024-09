Inzaghi al comando i numeri già raccontano Possesso palla basso | la mossa vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La prima sosta arriva, rispetto alle stagioni precedenti, con una giornata in più alle spalle. Ne sono andate quattro su trentotto, ed è quindi tempo di primi bilanci sul campionato, che vede al momento il Pisa in testa con Juve Stabia e Spezia. Con sette gol segnati, la squadra diè al momento il miglior attacco, al fianco della Salernitana. Mentre sono quattro i gol incassati (meglio hanno fatto soltanto il Cittadella, la Cremonese con tre, e la Juve Stabia con appena un gol subito). Rispetto alla scorsa stagione, i nerazzurri hanno abbassato drasticamente il propriomedio, portandolo al 42%. Un dato in linea con le altre squadre partite bene in campionato (46% per lo Spezia, 43% per la Juve Stabia, 45% per il Sassuolo), ma lontanissimo dal 61% registrato dalla Cremonese di Stroppa.